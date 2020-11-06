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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Yazıcı'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille formasıyla Milan karşısında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

06 Kasım 2020 Cuma 18:03 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 18:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Yazıcı'ya tebrik telefonu... Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille formasıyla Milan karşısında hat trick yaparak fırtınalar estirdi. Avrupa'da attığı gollerle ülkemizi gururlandıran Yusuf Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir telefon geldi. Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun aracılığıyla maç sonrasında Yusuf Yazıcı'yı aradı.

Milan maçındaki performansından dolayı Yusuf'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcuyla bir süre de sohbet etti.

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