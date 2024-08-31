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Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

DHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ile '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda derece alan askerleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları ile 4-12 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenen, '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerini kabul etti. Sporcular, askerler ve antrenörlerle bir araya gelen Erdoğan, bir süre sohbet etti. (DHA)

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