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Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 - 2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

19 Temmuz 2020 Pazar 23:42 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 23:42
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir oldu. Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kutlama mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

'Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.'

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