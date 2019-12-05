‘Cumhurbaşkanımız da taraftar’

ŞENOL Güneş, eleme yolunda herkesin tek yürek olduğuna vurgu yaptı. Milli Takım’ın patronu şunları söyledi: “Ülkemizin tepesinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan en uzak köşedeki bireyin sevgisi, samimiyeti sebebiyle herkese teşekkür ediyorum. Martta Yıldırım Demirören yönetiminde başladık, şimdi Nihat Özdemir yönetimi ile beraberiz.”

“Cumhurbaşkanı’mız da taraftar. Andorra maçıydı, onun o halini gördükçe... En yetkilisi de yetkisizi de aynı duyguyu paylaştı. Onun için benim gözümde ayrı bir değeri vardır. Cumhurbaşkanı’mız da ben de siz de taraftarız. Hem içeride hem dışarıda bize destek oldu. Anadolu seyircisi olağanüstü bizi bağrına bastı, oraya tekrar döneceğiz.”

“Uzun süredir maç oynanmayan İstanbul’a geldik, üç maçta sahada olduk, bizi mahcup etmediler. Ben ne düşünüyorsam tribünde de onun düşünüldüğünü gördüm. Maç bitince herkes sahanın içerisinde yumak olmuştu. Stade de France’ta 1-1 berabere kaldığımız olay benim için çok daha anlamlıydı, tribünlerin neredeyse yarısı Türk seyircisiydi.”