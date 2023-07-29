İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi
Spor

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası, Marmaris-Bodrum etabının tamamlanmasıyla sona erdi.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele ediyor. Organizasyona 14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4. kez düzenlenen organizasyonun son etabı, dün Muğla'nın Marmaris ilçesinden start aldı.

Başlama noktasından yelken alan sporcular, yaklaşık 20 saatlik yarışın ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarına ulaştı.

BİR YARIŞMACI GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan organizasyonda "Nova" isimli teknede yarışan kaptan Mustafa Erol isimli yarışmacı, Simi Adası açıklarında dün gece saatlerinde fenalaştı. Erol, Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Erol kurtarılamadı.

Erol'un, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

"IRC" ve "GEZGİN" sınıflarında yapılan organizasyonda dereceye girenler, yarın akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.