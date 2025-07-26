Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı sona erdi.

Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı, 20 Temmuz'da Marmaris'ten verilen startla başladı. 150 sporcu, 340 deniz mili süren bir rotada 100 saat boyunca zorlu mücadele verdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen ve kardeş vatan KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının yanı sıra Mavi Vatan'a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkan yarışlar, görkemle bir törenle tamamlandı.

Arkın Karpaz Gate Marina'da düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, KKTC Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerini dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış oldu" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs'ta böylesi bir uluslararası organizasyonun düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bizim yelkenlerimizin Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da böylesi yarışlara katılmasının, uluslararası topluma buradaki güzellikleri, barışı, buradaki insanların mücadelesini duyurmasının mutluluğu içindeyiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise yarışmacıları mücadelelerinden dolayı kutladı.

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın da yarışlara ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise yarışta mücadele eden tüm takımları tebrik etti.

Konuşmaların ardından kazananlara kupaları takdim edildi.

BÜYÜK ÖDÜL DENİZ HARP OKULU'NUN

En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü'nün sahibi Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu Takımı Arma oldu. Takım, kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

340 deniz mili uzunluğundaki parkuru 50 saatte tamamlayan Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Group Sailing Team Line Honours Ödülü'ne layık görüldü. Takıma kupasını Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri takdim etti.

ORC O kategorisinde Oytun Çalışlar yönetimindeki Mersin Yelken Akademisi takımı birinci olurken, Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Group Sailing Team ikinci ve Derya Yenigün yönetimindeki Göztepe Yelken Ağanlar ise üçüncülüğü elde etti.

ORC A kategorisinde ise Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu Takımı birinciliği elde ederken, Acar Koparal yönetimindeki MSÜ Deniz Harp Okulu Takımı Tramola ikinci, Aliksei Koziukov yönetimindeki Anyuta Takımı ise üçüncü oldu.

Gezgin Sınıfı'nda birinciliği Mehmet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova alırken, Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi takımı ikinci, Hasan Basri Aslan yönetimindeki Jacques Philippe Rüzgarın Peşinde Takımı üçüncü oldu.

Takımlara, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından tasarlanan özel ödüller takdim edildi. Takım kaptanlarına da ayrıca saat hediye edildi.