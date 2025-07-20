Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabının startı Marmaris'te verildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı 20-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etabında 150 sporcu 340 deniz mili süren bir rotada kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'da Marmaris'te verilen startla başlayan yarış, 25 Temmuz'da Kıbrıs'ta coşkulu bir finalle tamamlanacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışlar, kardeş vatan KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının yanı sıra "Mavi Vatan"a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkacak.

Marmaris Kalesi'nde düzenlenen açılış resepsiyonu Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğaamiral Neslim Eski, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G Yarbay Akın Coşkunlar, sporcular ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerin dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış olacak." dedi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris'in deniz ve yelkencilikte adından sıkça bahsettirdiğini belirterek yelkencilere Kıbrıs etabında başarı diledi.

Kıbrıs etabının ev sahibi Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın, KKTC'nin yelken ve denizcilik konusundaki gelişimine katkı vermek istediklerini ifade ederek, "Arkın Group olarak marina ve yarış ekibiyle değil üniversiteleriyle de katkı verme imkanı bulduk. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi atölyelerinden çıkacak kupaları dereceye girenlerle buluşacak." diye konuştu.

Kıbrıs etabının ev sahibi olan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ise üzerinde daha önce birkaç kez dünyayı dolaşan bir yelkencinin hediye ettiği "Live Slow, Sail Fest" yazan tshirti göstererek, sporculara "Hayatı yavaş, yelkeni hızlı sürün. Rüzgarınız kolayına olsun" diye seslendi.

Yarışların startı ise Marmaris Marina'da protokolün katıldığı törenle tekneden verildi. 150 sporcu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın verdiği startla, Kıbrıs'a doğru mücadeleye başladı.

4 gün sürmesi beklenen yarışın ardından kazananlara kupaları, 25 Temmuz'da Kıbrıs'ta Arkın Karpaz Gate Marina'da düzenlenecek görkemli törenle takdim edilecek.