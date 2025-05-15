İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,679
  • EURO
    43,5106
  • ALTIN
    3982.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başladı! Yelkenciler Bandırma Vapuru'nun izinde
Spor

Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başladı! Yelkenciler Bandırma Vapuru'nun izinde

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun Etabı İstanbul'dan verilen startla başladı. Yelkenciler 4 gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başladı! Yelkenciler Bandırma Vapuru'nun izinde
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun Etabı İstanbul'dan verilen startla başladı. 4 gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek olan yelkenciler, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da "Kurtuluş Kupası"nın sahibi olmak yarışacak.

İstanbul'da Poyrazköy açıklarından start veren yelkenciler, 400 deniz mili yarışarak Samsun'a ulaşmak için büyük mücadeleye başladı. Yelkenciler, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı törenle uğurlandı.

Karadeniz'in zorlu şartlarında 4 gün boyunca yarışacak olan ekipler, 18 Mayıs'ta Samsun'a varacak. 19 Mayıs günü Milli Mücadele şehri Samsun'da Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu'nda düzenlenecek olan bayrak devir teslim törenine katılacak olan yelkenciler, denizde gerçekleşecek kortej geçiş töreninde de yer alacaklar. Akşam ise dereceye giren takımlara, Tütün İskelesi Büyük Sahne'de düzenlenecek görkemli törenle kupaları takdim edilecek.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapurunun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Haberle ilgili fotoğraf ve videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

14 Mayıs Kurtuluş Kupası İstanbul Start - Google Drive

ÖNERİLEN VİDEO

Motosiklet hırsızları dördüncüyü çalarken suçüstü yakalandı! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.