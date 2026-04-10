Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları 23 Nisan'da start alıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, dünyanın en prestijli denizcilik organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, 23 Nisan'dan 29 Ekim'e uzanan tarihi bir rotada sporcuları ve deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı, 10 Nisan Cuma günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışçıyı bir araya getirecek dev organizasyonun 2026 yılı rotası ve detayları paylaşıldı.

TARİHİ ROTADA KESİNTİSİZ HEYECAN

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışlarının ilk mücadelesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihinde İstanbul Boğazı'ndan başlayacak ve yarışmacılar Çanakkale'ye doğru yelken açacaklar. İkinci etap kapsamında sporcular, 16-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da "Kurtuluş Kupası" için mücadele edecekler. Yarış heyecanı, 30 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek olan "Zafer Kupası" ile devam edecek. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışlarının son etabı ise 29 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük "Cumhuriyet Kupası" ile tamamlanacak.

BİRLİK VE GURUR MESAJLARI

Yarış öncesi detayları paylaşmak üzere Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, organizasyonun önemine dikkat çekerek; "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 7. yılına, belki doğum günü gibi de düşünebiliriz, 7. yılına adım atıyor. Bugün burada yalnızca bir spor organizasyonunu anlatmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve vizyonunu tüm dünyaya bir kez daha göstermek adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde savaşların, krizlerin, belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye olarak kendi kara sularımızda güvenle, özgürce ve gururla yelken basıyor olmak bizler için sadece bir spor faaliyeti değil aynı zamanda çok büyük bir gurur. Bu vesileyle bu organizasyonu gerçekleştirebilmemiz adına ülkemizde sağlanan istikrar ve güven ortamı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a en derin şükranlarımızı ifade etmek isteriz.

Yelken sporu dünyada sadece bir spor dalı değil aynı zamanda milyarlarca dolarlık ekonomik hacmi yaratan; turizmi, teknolojiyi, uluslararası ilişkileri bir araya getiren stratejik bir enstrüman. Bugün dünyanın en önemli yelken organizasyonlarına baktığımızda bulundukları şehirleri, ülkeleri küresel marka haline getirdikleri, yüksek gelirli turistleri çektikleri, ciddi bir ekonomik değer oluşturduklarını açıkça görmekteyiz. Milyarlarca dolardan bahsedilen bir alan yelken sporu. İşte tam da bu nedenle yelken sporu, spor turizmi açısından en sürükleyici, en prestijli ve en yüksek katma değer yaratan branşların başında gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları bu vizyonun Türkiye'deki en güçlü temsilcisidir.

Bu organizasyon ile ülkemizin eşsiz coğrafyasını ve denizlerini dünya sahnesine taşımak, uluslararası sporcuları ve takımları Türkiye'de buluşturmak, yelken sporunu daha genç kitlelere yaymaktır. Gençlerimize ilham vermek, onları denizle buluşturmak, Türkiye'yi yelken sporunda küresel bir merkez haline getirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Tam bu noktada çok büyük bir teşekkür ve şükran duygularımızı Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Sayın Özlem Akdurak'a sunmak isteriz. Gerçekten günü, gecesi, saati ayırmadan uluslararası her mecrada bize destek oluyorlar. Söylediğim gibi bu yıl ülkemizin tanıtımı adına aynı zamanda uluslararası ilişkiler anlamında da şanlı bayrağımızı vatanımızın tüm denizlerinde dalgalandırmak adına beş farklı etap planlıyoruz. İstanbul, Çanakkale, Samsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yelken açacağız. Bu kayıtlar henüz bitmediği için, hala açık olduğu için sizlere tahmini rakamları veriyorum. Toplamda 200 ekip, 2000'in üzerinde sporcu, 14 farklı ülkeden katılım bekliyoruz. Pandeminin ilk yılında, şampiyonanın ilk başladığı yıl 23 olan ekip sayısında burada muazzam bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak; "Türk yelken sporu Cumhurbaşkanımızın sporun her alanında koyduğu irade ve vizyondan nasibini alarak, Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın muazzam çabaları ve destekleriyle, bütün spor dallarında olduğu gibi bizler de bu grafikten nasibimizi alarak geçtiğimiz yıllarda her yıl artan başarılarımızla uluslararası camiada bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bu yıl artan uluslararası başarılarımız 2025 yılında bir zirveye taşınarak gençlik sınıflarında dünya şampiyonalarında ve Avrupa şampiyonalarında ayrı ayrı her ikisinde de en fazla madalya alan ülke konumuna taşıdı bizi. Bu gurur hepimizin; bütün kulüplerimizin, federasyonumuzun, bakanlığımızın bu sevincimizi tekrar burada ifade etmek istiyorum.

Uluslararasında artan ve zirveye taşıyan madalya sayımızın dışında da her geçen yıl düzenlediğimiz Türkiye Yelken Federasyonu Anadolu Yelken Ligi'nin de vesilesiyle her geçen yıl Anadolu'da yeni bir ilimizde gençlerimiz bu güzel sporla iç sularımızda olsun, deniz kıyısı illerimizde olsun buluşuyor; artan sporcu sayımızda da sadece uluslararası başarılarla değil, ülkemizin her köşesinde yelkeni canlandırarak bu sevincimizi devam ettiriyoruz. Türk yelkenciliğini en büyük hedefimizle tekrar bir başarıyla taçlandırarak, sizlerin de takip ettiği gibi, her olimpiyatta zirve sayıda sporcumuzla olimpiyatlarda var olmaya devam ediyoruz. Amacımız 2028 Los Angeles Oyunları'nda en az iki branşta Türk yelkenciliğine bir ilk yaşatarak madalyayla olimpiyattan dönmektir. Şu andaki uluslararası derecelendirmelerimize baktığımızda madalya yarışına çıkabilir nitelikte sporcularımız var. Derecelerimiz bunu gösteriyor.

Hep beraber bütün ülke olarak nefesimizi tutup burada bir madalyayla dönmek en büyük amacımız. Bu vizyon çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bu önemli makamı, Cumhuriyetimizin en önemli makamını yelken sporuyla buluşturduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yedincisini düzenleyecek ve yine başarılarla dolu düzenlenecek olan bu şampiyona; Cumhuriyetimizin kilit tarihleri 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi Cumhuriyetimizin ve milletimizin kalbinde yer etmiş tarihimizin en önemli noktalarında etaplarımız olacak. Ve yine Ekrem Başkan'ın ve ekibinin mükemmel organizasyonuyla hem Türkiye'nin muhteşem coğrafyasının, yelken sporu için paha biçilmez rüzgarlarının ve Türk yelkenciliğinin organizasyon becerisini, geldiği seviyeyi gözler önüne serecek bir yarış etabı, birbirini takip eden yarışlar etabıyla yedincisi düzenlenecek ve bizler de bunu gururla takip ediyor olacağız. Her geçen sene Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışlarında hem katılım ülke sayısı olarak hem sporcu sayısı olarak muazzam artışı sevinerek izliyoruz. Organizasyonun başarısında emeği geçen başta İstanbul Açık Deniz Yarış Kulübü ekibi olmak üzere destek veren bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Yine Türk sporunu, Türk yelkenciliğini gururlandıracak bir organizasyonu hep beraber izliyor olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, yarış etaplarına değinerek; "Bizim bu yıl Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları takvimimizde 5 tane yarış bulunmakta. İlk etap 2 hafta sonra 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'nda başlayacak. 23 Nisan - 25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek yarışımız Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası 23 Nisan'da Moda'dan start edecek ve 25 Nisan'da Çanakkale'de finiş vereceğiz. Ve Çanakkale'de 25 Nisan'da bir de Çanakkale Boğazı yarışımız olacak. Yani 23-25 Nisan arasındaki yarışlarımızda bir tane İstanbul Boğazı, bir tane İstanbul-Çanakkale Açık Deniz Yarışı, bir tane de Çanakkale Boğazı Yarışı gerçekleştireceğiz. Hemen arkasından bir ay sonra 17-19 Mayıs'ta gerçekleşecek Kurtuluş Kupamız var. Kurtuluş Kupası da bizim için çok anlamlı bir yarış. Geçen sene ilkini yapmıştık. Bu sene de 17 Mayıs'ta İstanbul'da Adalar Parkurunda, 19 Mayıs'ta da yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek ve Kurtuluş Kupamız tamamlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 30 Ağustos Zafer Kupamız yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz bir günlük bir yarış olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası bizim 2020 yılından beri gerçekleştirdiğimiz ve çok büyük katılımlarla İstanbul'da gerçekleşen bu yarış yine 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda başlayacak. 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde de Caddebostan-Adalar Parkurunda devam edecek. Son yarışımız, kapanış yarışımız 16 Kasım - 19 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Kupası için olacak. Kıbrıs Kupası 16 Kasım'da Muğla'nın Marmaris ilçesinden start edecek ve Kıbrıs'ta Girne'de finiş verecek. Bu yarış geçen yıl ilk defa düzenlenmiş, belki de dünyada ilk defa düzenlenmiş bir açık deniz yarışı olarak takvimimize girdi ve bu sene de yine devam edeceğini planlıyoruz. Planlarımız bu şekilde beş tane etaptan oluşacak.

200'den fazla tekne, 2000'den fazla yarışçının bu sene bu yarışlarda yarışmasını tahmin ediyoruz ve beklentimiz bu yönde. Tabii bu kadar fazla yarışçı olduğunda, bu kadar fazla ekip olduğunda bunları da bölmemiz gerekiyor. Tekneleri farklı handikap sistemleriyle yarıştırıyoruz. Bu yıl dört farklı handikap sisteminde gerçekleşecek yarışlarımız: ORC, IRC, Sport Boat ve Gezgin sınıfları olmak üzere dört farklı handikap sistemi kullanacağız. Bu handikap sistemleri altında da her sınıf kendi içinde divizyonlara bölünüyor. Toplamda 10 farklı divizyonda gerçekleşecek yarışlar. Her divizyonda ilk üçe girenler ödüllendirilecek. Ayrıca yelkenciliği arttırmak, denizciliği arttırmak, sporcu sayısını arttırmak için teşvik ettiğimiz üniversite takımları ve kadın yelken takımlarına da özel ödüllerimiz yine bu sene devam edecek. Kapanış olarak da bu yarışın özellikle bu kadar prestijli ve geniş kapsamlı uluslararası gerçekleştirilecek bir yarışın hem adil bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de teknik olarak dünya klasmanında bir yarış olması için arka planda çalışan teknik ekibe, hakem komitemize ve bu yarışlara katılımlarıyla bizi mutlu eden ve onurlandıran bütün yarışçı dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Angels of CMC Holding kaptanı Oğuz Ayan; "7 yıldır çok güzel, harika organizasyonlar gerçekleşiyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem organizasyon içindeki sizlere hem organizasyon dışındaki, özellikle devlet tarafındaki işe destek veren tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum. 7. yıla giriyor bu organizasyon ve her yıl büyüyerek ilerliyor. O kupanın üzerinde her yıl için farklı bir isim yazıyor. Bir tanesi biz olduk bu sene için, şanslıydık. Onu kazanmak için de ekip ile beraber ciddi bir savaş verdik. Sponsorumuza da çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.