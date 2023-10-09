Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ikinci etabını Jasper Philipsen kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etabını Belçikalı Jasper Philipsen kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023'ün ikinci gününde 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı geçildi.

Kemer'den start alan 24 takımdan 161 bisikletçi; Tekirova, Kumluca, Finike, Demre, Kaş'tan geçerek Kalkan'a ulaştı. Etap içinde zaman zaman kaçış grupları oluşsa da toplu bir finiş oldu. Son metrelerde Kazakistan'ın Astana takımından Cees Bol öne çıktı. Son metrelerde büyük bir atak yapan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, bitişe ilk sırada geldi.

İlk etabın da kazananı olan Philipsen'in 4.13.54'lük derecesiyle ilk sırada tamamladığı etapta, ikinci Hollandalı Bol, üçüncü ise İtalya'nın Green Project-Bardiani-Faizane takımından Luca Colnaghi oldu.

Bu zaferle Jasper Philipsen, genel klasman liderliğini sürdürdü.

Philipsen, 17. etap zaferini elde etti

Belçikalı sprinter bisikletçi Jasper Philipsen, bu yılki 17. etap zaferine ulaştı.

Bu yıl Tour de France'da yeşil mayoyu kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'ye 15 etap zaferi kazanarak geldi.

TUR'un ilk gününde Alanya-Antalya, ikinci gününde ise Kemer-Kalkan etaplarını ilk sırada geçen Philipsen, toplam etap galibiyeti sayısını 17'ye yükseltti.

Phillipsen, Tour of Türkiye öncesinde 17 etap zaferiyle dünyanın zirvesinde yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı yakaladı.

Mayolar

TUR 2023'te genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayo, Philipsen'de kaldı.

Sprint liderinin giyeceği yeşil mayo Phillipsen'in, tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo ise Belçika'nın Bingoal WB ekibinden Lennert Teugels'in oldu.

Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo, Almanya'nın Bike AID takımında yarışan Hollandalı Wesley Mol'a geçti.

Üçüncü etapta tırmanış zamanı

Tour of Türkiye 2023'ün üçüncü gününde sporcuları zorlu bir tırmanış bekliyor.

Fethiye'de başlayacak üçüncü etapta sporcular 104,1 kilometre yol gidecek. Bisikletçiler, zorlu parkurda 50. kilometre ile 68. kilometre arasında yaklaşık 1000 metrelik tırmanış yapacak. Ardından sıfıra inecek sporcular, son 30 kilometrede yeniden 1937 metreye çıkacak.

"Kraliçe" etabı, TUR 2023'te genel klasman liderliği için belirleyici parkurlardan biri olacak.

Yollar kapanacak

TUR'un üçüncü etabı için Fethiye'de bazı yollarda trafik akışına izin verilmeyecek.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabı yapılacak.

Dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadele edeceği "Kraliçe" etap için Fethiye'de Gaffar Okan ve Çarşı caddeleri ile İnönü, Atatürk, Süleyman Demirel, Karaçulha Mahallesi Atatürk, Karaçulha Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli ve Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet bulvarları trafiğe kesilecek.