Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Marmaris-Aydın etabı iptal edildi

Bugün Marmaris-Aydın arasında koşulması beklenen bisiklet turunun iptali ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10:40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir" denildi.