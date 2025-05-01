İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4593
  • EURO
    43,6781
  • ALTIN
    3985.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Marmaris-Aydın etabı iptal edildi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Marmaris-Aydın etabı iptal edildi

26 Nisan'da Antalya'da başlayan 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 5. Etabı olan Marmaris-Aydın etabı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Marmaris-Aydın etabı iptal edildi
ABONE OL

Bugün Marmaris-Aydın arasında koşulması beklenen bisiklet turunun iptali ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10:40'ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir" denildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
  • Marmaris-Aydın etabı
  • bisiklet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.