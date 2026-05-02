Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yabancı basından tam not

İtalyan gazeteci Federico Guido ile Hollandalı Nick Doup, AA muhabirine, Ege'den Akdeniz'e devam edip Ankara'da sona erecek, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyadaki bisikletseverlere gösteren TUR 2026'nın, bisiklet takviminde farklı özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Parkura bu yıl iki zirve finişi eklenmesini ilgi çekici bir değişiklik olarak değerlendiren Federico Guido, "Bence bu, genel rota açısından ilginç bir değişiklik olarak görülebilir. Böylece genel klasmanda daha fazla değişiklik görme şansınız oluyor. Genel klasman bisikletçileri arasında daha fazla mücadele izleyebiliyoruz ve bu da yarışı daha ilginç hale getiriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran İtalyan gazeteci, organizasyon boyunca ülkenin doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirterek "Bu ülkenin sunduğu her şeyi gerçekten takdir ediyorum. Manzarayı, özellikle de denizi çok beğendim. Burada bulunabileceğimiz çok güzel ortamlar var." ifadelerini kullandı.

Türk halkının bisiklete ilgisi olduğunu dile getiren Guido, "Organizasyon oldukça iyi. Yol boyunca ve özellikle finiş çizgisinde çok sayıda taraftar var. Bu da Türk halkının bisiklete meraklı ve ilgili olduğunu gösteriyor. Umarım Türk bisikleti gelecek yıllarda daha da büyür." diye konuştu.



"YARIŞ ÇOK İYİ ORGANİZE EDİLİYOR"

Yarışı takip eden Hollandalı gazeteci Nick Doup da TUR 2026'nın uzun ve zorlu etaplarıyla dikkati çektiğini ifade etti.



Türk halkının organizasyona güçlü ilgi gösterdiğini anlatan Doup, "Yarış çok iyi organize ediliyor. Bisikletteki en uzun etaplı yarışlardan biri ve bu nedenle sporcular için gerçekten zor. Sprinterler, tırmanışçılar ve daha mücadeleci yarış tipleri için çok farklı etaplar var. Bu da yarışı oldukça ilginç kılıyor." dedi.

Bu yıl iki dağ etabının yer almasını olumlu bulan Hollandalı gazeteci, "Bence bu organizasyon için iyi bir fikir. Böylece tırmanışçılar için iki fırsat doğuyor. Eğer birinde kötü gün geçirirseniz, diğerinde geri dönüp mücadele edebilirsiniz. Bu da hem genel klasman hem de yarışın sonuna kadar süren heyecan açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda çok sayıda güçlü takım ve gelecek vadeden sporcunun yarıştığını kaydeden Doup, bunun TUR 2026'yı farklı açıdan ilgi çekici hale getirdiğini sözlerine ekledi.