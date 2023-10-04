Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Eurosport ve TRT Spor ekranlarından canlı yayın programı belli oldu

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2023 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyon 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek.

Tüm dünya, Tour of Türkiye'yi Eurosport ve TRT Spor canlı yayınları ile yakından takip edecek.

Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak. Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılacak TUR, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda naklen ekranlarda olacak. Dev organizasyon ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşacak. Bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına büyük katkı sağlayan organizasyon, köklü geçmişi ile de yükselen bir değer olmayı sürdürüyor.

TRT SPOR VE EUROSPORT, 2 SAAT CANLI YAYIN YAPACAK

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında 8 gün boyunca TRT Spor ve Eurosport'tan 2 saat boyunca canlı yayınlanacak.

İLK ETABIN TAMAMI TRT SPOR YILDIZ'DAN NAKLEN YAYINLANACAK

8 Ekim Pazar günü 135 kilometrelik Alanya- Antalya etabının tamamı TRT Spor Yıldız'dan 11.30-15.00 saatleri arasında canlı olarak ekranlara taşınacak.

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, Dünya ve Olimpiyat madalyalı isimlerin, Türk bisikletinin zirvesindeki takımlar ve milli sporcuların ve genç yeteneklerin katılacağı ve 8 günde Alanya'dan İstanbul'a 1.235,1 kilometre yol kat edilecek organizasyonun canlı yayın programı şu şekilde olacak:

EUROSPORT ve TRT SPOR Canlı Yayın Saatleri:

TRT SPOR:

Ülkemizde 8-15 Ekim tarihleri arasında TRT Spor ekranlarından yayınlanacak 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabının tamamı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenecek.

Tarih Etap Yayın Saati

8 Ekim 2023 1. Etap: Alanya–Antalya 11.30 – 15.00 (TRT SPOR YILDIZ)

9 Ekim 2023 2. Etap: Kemer- Kalkan 15.00 – 17.00 (TRT SPOR)

10 Ekim 2023 3. Etap: Fethiye- Fethiye 15.00 – 17.00 (TRT SPOR)

11 Ekim 2023 4. Etap: Fethiye- Marmaris 13.30 – 15.30 (TRT SPOR)

12 Ekim 2023 5. Etap: Marmaris- Yalıkavak 15.00 – 17.00 (TRT SPOR)

13 Ekim 2023 6. Etap: Bodrum- Selçuk 15.00 – 17.00 (TRT SPOR)

14 Ekim 2023 7. Etap: Selçuk- Manisa- İzmir 13.30 – 15.30 (TRT SPOR)

15 Ekim 2023 8. Etap: İstanbul- Sultanahmet 12.45 – 14.45 (TRT SPOR)

EUROSPORT:

Tarih Etap Yayın Saati

8 Ekim 2023 1. Etap: Alanya–Antalya 11.30 - 15.00

9 Ekim 2023 2. Etap: Kemer- Kalkan 15.00 – 17.00

10 Ekim 2023 3. Etap: Fethiye- Babadağ 15.00 – 17.00

11 Ekim 2023 4. Etap: Fethiye- Marmaris 13.30 – 15.30

12 Ekim 2023 5. Etap: Marmaris- Yalıkavak 15.00 – 17.00

13 Ekim 2023 6. Etap: Bodrum- Selçuk 15.00 – 17.00

14 Ekim 2023 7. Etap: Selçuk- Manisa- İzmir 13.30 – 15.30

15 Ekim 2023 8. Etap: İstanbul- Sultanahmet 12.45 – 14.45

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