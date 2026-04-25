Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Zafer Kupası yapıldı

Çanakkale Zafer Kupası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edildi.

Türk tarihinin kahramanlık destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu özel etabın başlangıcını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu yaptı.

Çanakkale İskele'den start alan 14 farklı ülkeden 500 yarışçı, Çanakkale Boğazı'nda mücadele etti. 104 deniz mili boyunca, yaklaşık 30 saat süreyle yarışan ekiplerden Çanakkale'ye ilk ulaşan takım Orient Express6-Atabay Challengers oldu ve Sahil Güvenlik Kupası'nı kazandı.

Bakan Yardımcısı Gürsoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak düzenledikleri bu yarışı Çanakkale'de ikinci kez icra ettiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin bu yarışlar sayesinde hem doğası hem de spor turizmiyle dünyaya yelken açtığını belirten Gürsoy, "Bu yarış 'tarihe saygı' mottosuyla düzenlendiği için de çok anlamlı buluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde spor turizmini ülkemizin her şehrinde farklı alanlarda yaygınlaştırıyoruz ve bunu devam ettireceğiz." dedi.

Vali Toraman da Çanakkale'nin tarihi ve coğrafyası çok özel bir vilayet olduğunu dile getirdi.

Bugün Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinliklerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Toraman, "Şu anda da Boğaz'da Eceabat'tan merkeze doğru seyrediyoruz. Bu denizin her türlü etkinlikte kullanılması için gayret gösteriyoruz. Özellikle sportif faaliyetlerin artırılması için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Kaşdemir de Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı ağırlamanın büyük mutluluk olduğunu çünkü bu yat yarışlarının artık, dünya çapında takip edilen ve prestijli bir yarış haline geldiğini söyledi.

Yarışların Çanakkale etabının çok farklı bir özelliğe sahip olduğunu belirten Kaşdemir, "Rüzgarını almış yelkenlerle Çanakkale Boğazı daha güzel bir hale geldi." dedi.

Yemlihaoğlu ise Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda Çanakkale Zafer Kupası'nın "tarihe saygı" adıyla düzenlendiğini belirtti.