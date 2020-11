DHA 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:02

Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda 1600 metrelik çim pistte yapılan koşuda, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları yarıştı. Koşuda, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Demirperde" isimli at, 1.45.44'lük derecesiyle birinci oldu. Hışman Çizik'in bindiği "Oğuzboylu" adlı at 1.45.63'le ikinci, jokey Halis Karataş'ın bindiği "Sürgüntay" isimli at ise 1.45.78'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.