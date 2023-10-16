Cumhuriyetin 100. yılında ''Satrancın Usta Kadınları'' Çeşme'de buluştu

Açılış töreni bugün yapılan şampiyonada 100'e yakın sporcu dokuz tur boyunca mücadele edecek. Şampiyonanın kapanışında, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Arzum arasında Türkiye'de kadın sporcuların satrançla tanışması amacıyla 15 yıldır devam eden iş birliğine özel ödül töreni de düzenlenecek. Bu kapsamda turnuva ödüllerinin yanı sıra Cumhuriyetimizin 100. yılında "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda Aldıkları Başarılar ile Fark Oluşturan Kadın Sporcular", "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Azmiyle Zorluk Tanımayan Kadın Sporcu", "Olimpiyat Heyecanında Ülkemize İlkleri Yaşatan Kadın Sporcular", "Arzum Sponsorluğunda 15. Yıl Özel Ödülü", "Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda En Fazla Şampiyon Olan Sporcu" ve "Satrançta Mücadelesiyle Engel Tanımayan Sporcu" kategorilerinde ödül verilecek. Bu zamana kadar pek çok alanda değerli ödüller kazanan ve ülkemizi dünyada başarılarıyla temsil eden sporcularımız 15. Yıl özel ödülleri ile onore edilecek. Şampiyonanın son turu, eleme turu ve ödül töreni 22 Ekim Pazar günü yapılacak.

"Kadın lisanslı sporcu sayımızla tüm spor federasyonlar arasında lideriz"

Türkiye'deki 64 spor federasyonunun üç kadın başkanından biri olan, TSF'nin ilk kadın başkanı Gülkız Tulay, şampiyonada hamle yapacak sporculara başarılar diledi. Tulay, "Ülkemizin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına gönülden bağlıyız. Satranç gönül işi ve biz Türkiye'ye satrancı sevdirdik. Kız çocuklarımızın satranç sporuyla tanışması için gösterdiğimiz çabalar meyvesini veriyor. Türkiye'de 400 binden fazla lisanslı kadın sporcumuzla tüm spor federasyonlarının arasında lideriz. Satrançta 24 bin 800 kadın antrenörümüz ve 3 bin 230 kadın hakem sayımızla öne çıkıyoruz. TSF Yönetim Kurulu'nda 6 kadın üyemiz var. Türkiye'de kadınlar artık sporcu, antrenör ya da hakem olmak için satranç sporunu tercih ediyor. 15 yıldır Arzum sponsorluğunda kadın satranç sporcularının gelişimi için birçok önemli çalışmaya imza attık. Bu yol arkadaşlığı yürekten inanıyorum ki uzun yıllar daha devam edecek, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı nezdinde tüm Arzum ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Şampiyona, onlarca başarılı kadın satranç sporcusunun hikayesini ön plana çıkaracak"

Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, "Arzum olarak, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i, 100. yaşında hamleleriyle ileri taşıyan tüm kadın satranç sporcularımızı destekleyerek kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 'Kadınların Her Hamlesi, Cumhuriyetin Karesi' mottosuyla Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca başarılı kadın satranç sporcusunun hikayesini ön plana çıkaracak. Bunun yanında yeni başarı hikayelerinin doğuşuna da ön ayak olacak. Hayalleri, umutları ve azimleriyle kadınların istediklerinde neler başarabildiğini gözler önüne serecek. Bizler de onların yanında olarak bu ana tanıklık edeceğiz. Bu yıl 15. kez sponsorluğunu üstlendiğimiz şampiyonanın bizim için bir diğer önemi de Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümüne denk gelmesi. Böylesi önemli bir tarihi, desteklediğimiz kadın satranç sporcularımızın yazacağı yeni başarılarla perçinleyeceğiz. Kadın satranç sporcularımızın turnuvada elde edeceği başarılar, Cumhuriyetle birlikte hatırlanacak ve gelecek nesillere örnek olacak" diye konuştu.

"İlk defa bir kenti satrançla bu kadar haşır neşir görüyorum"

Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "İlk defa bir kenti satrançla bu kadar haşır neşir görüyorum. Katıldığım ve katılamadığım 4. satranç etkinliği oldu. O nedenle Türkiye Satranç Federasyonumuza, Çeşme Belediyemize ve Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç'a şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinlikler olduğu sürece çocukların ve gençlerin kültürel gelişimi açısından ve turizm açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Şampiyonada hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Çeşme Belediyesi olarak, sporun her dalına destek vermeye devam ediyoruz"

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan da bir konuşma yaparak, "Bu güzel sonbahar gününde Çeşme'mize hoşgeldiniz. Umarım Çeşme'mizin güzelliklerinden de faydalanırsınız. Çeşme Belediyesi olarak, sporun her dalına destek vermeye devam ediyoruz. Kadınların da satranç sporuna ilgi duyması bizleri memnun ediyor. Umarım çekişmeli, canlı bir yarışma olur. Hepinize başarılar dilerim" diye konuştu.

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, yapılan konuşmaların ardından Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın açılış hamlesi ile başladı.