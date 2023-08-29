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Spor

Cumhuriyetin 100. yılına özel Başkent Gran Fondo lansmanı gerçekleşti

Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenecek Decathlon Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı'nın basın toplantısı yapıldı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 20:21 - Güncelleme:
Cumhuriyetin 100. yılına özel Başkent Gran Fondo lansmanı gerçekleşti
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Cumhuriyetin 100. yılı için düzenlenecek Decathlon Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı'nın lansmanı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Genel Müdürü Nuray Demirer, Decathlon Etkinlikler ve İşbirlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş açıklamalarda bulundu.

Ankara'da bir alışveriş merkezinden başlayacak organizasyon, 10 Eylül Pazar günü koşulacak. 28 ülkeden 290 sporcu katılacağı yarış, 99 kilometrelik uzun parkur ve 50 kilometrelik kısa parkurdan oluşuyor.

"BUNLAR DA İNANILMAZ GÜZEL ETKİNLİKLER"

ATO'nun çevre sorunları konusunda hassasiyetinin olduğunu ve bisiklet kullanımının gran fondo gibi etkinliklerle teşvik edildiğini dile getiren ATO Başkanı Baran, "Biz ticaret odasıyız, Ankara'da ticaret yapıyoruz ama bu ülkede bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Bizim morale ihtiyacımız var. Bunlar da inanılmaz güzel etkinlikler. Hele hele bisiklet dediğimizde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nasıl bir bisiklet sevdası var. Gidin görün arkadaşlar. Hollanda'nın 17 milyon nüfusu var 23 milyon adet bisiklet var" ifadelerini kullandı.

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