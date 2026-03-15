Cüneyt Biçer: Oyuncularımız sahaya istediklerimizi yansıttı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük değişikliğini giderek Bilal Kısa ile yollarını ayırıp takımın başına Cüneyt Biçer'i getirdi. Biçer de ilk maçına dün oynanan Fethiyespor deplasmanında çıktı. İzmir ekibi, zorlu müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 7 haftalık aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Menemen FK'nın yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer de kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Zorlu geçen bir sürecin ardından kazanarak başlamak hem kendileri için hem de takım için moral verici olduğunu söyleyen Cüneyt Biçer, "Önemli bir deplasman galibiyeti elde ettik. Göreve geldikten sonra sadece üç antrenmanlık çalışma imkanı bulmamıza rağmen futbolcularımızın yapmak istediklerimizi sahaya büyük ölçüde yansıtması bizim adımıza büyük mutluluk. Oyuna sadakat kısmında genel anlamda sıkıntı yaşamadık ve plana tamamen sadık kaldık. Maçın tamamını istediğimiz şekilde götürdük diyebiliriz. Oyunu zenginleştirebilecek futbolcu sayısının fazla olduğu bir ekibiz.

Plana sadık kaldığımız müddetçe bireysel yeteneğin taktikle harmanlandığı, sonuç odaklı ve göze hoş gelecek bir oyun üreteceğiz. Bu potansiyel, gelecek dönem için umut verici bir avantaja dönüşecek. Kısa süre içinde bir maç kazandık ancak bu hanemize yazılan bir galibiyetten öte oyunumuz ve kadromuzun gelişme fırsatı yakaladığı önemli bir 90 dakika oldu. Bu gelişme önümüzdeki süreç için pozitif bir geri dönüş üretecek. Tüm ekibimi yürekten kutlar, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.