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Cüneyt Çakır, CSKA Moskova-Roma maçında verdiği kararlarla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda dün akşam Cengiz Ünder'in takımı Roma deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olurken, mücadelenin orta hakemi Cüneyt Çakır maça damga vurdu.

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Moskova'da oynanan karşılaşmayı konuk takım Roma, Manolas ve Pellegrini golleriyle 2-1 kazanırken, Cüneyt Çakır verdiği kararlarla öne çıktı.

Cüneyt Çakır'ın maça damga vuran ilk kararı, 56. dakikada CSKA'dan Magnusson'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına göndermesi oldu.

Roma'yı 2-1 öne geçiren Pellegrini'nin attığı gol, CSKA Moskovalıları çıldırttı.

Golün ardından CSKA Moskovalı oyuncular uzun süre golden önce Pellegrini'nin ofsayt olduğu itirazında bulundular ancak Cüneyt Çakır'ın gol kararı değişmedi.

Cengiz 70'de oyuna girdi

Roma'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Roma, puanını 9'a yükseltirken CSKA Moskova, 4 puanda kaldı. Roma, gruplarda bitime iki hafta kala rakibine 5 puan fark atarken son 16 kapısını sonuna kadar araladı.

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