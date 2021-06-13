13 Haziran 2021 Pazar 11:48 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 11:49

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve 19:00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.

Turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F Grubu'nda Portekiz ve Macaristan'ın yanı sıra Fransa ve Almanya da yer alıyor.