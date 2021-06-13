İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cüneyt Çakır EURO 2020'de Macaristan-Portekiz maçına atandı
Spor

Cüneyt Çakır EURO 2020'de Macaristan-Portekiz maçına atandı

Cüneyt Çakır, EURO 2020'deki ilk maçında 'ölüm grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'ndaki Macaristan - Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak.

13 Haziran 2021 Pazar 11:48 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 11:49
ABONE OL

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve 19:00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.

Turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F Grubu'nda Portekiz ve Macaristan'ın yanı sıra Fransa ve Almanya da yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.