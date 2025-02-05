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Spor

Cüneyt Çakır, FIFA'nın hakem seminerine eğitimci olarak katıldı

FIFA kokartlı eski hakem ve Gürcistan Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri'nde FIFA tarafından düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na aday hakemlerin seminerine eğitimci unvanıyla katıldı.

IHA5 Şubat 2025 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Cüneyt Çakır, FIFA'nın hakem seminerine eğitimci olarak katıldı
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FIFA kokartlı eski hakem, FIFA Eğitimcisi, UEFA mentör ve gözlemcisi ve aynı zamanda da Gürcistan Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği 2026 Dünya Kupası'na aday hakemlerin seminerinde eğitimci unvanıyla yer aldı.

Dubai şehrinde gerçekleştirilen seminere Asya, Afrika ve Okyanusya kıtasının aday hakemleri katılırken, hem saha antrenmanları hem de teorik derslerle hakemlerin gelişimleri ve performansları gözlendi.

Bu seminer esnasında Birleşik Arap Emirlikleri FIFA hakemlerinin kokart takma törenine de davet edilen Çakır, yeni FIFA hakemlerine kokartlarını takdim etti.

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