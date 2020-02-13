Cüneyt Çakır gidiyor hem de kıta değiştirerek!

Milliyet 13.02.2020 09:39 - Güncelleme: 13.02.2020 09:39

Avrupa kıtasındaki ülke futbol federasyonlarının bağlı olduğu UEFA ile Güney Amerika futbol federasyonlarının birliği CONMEBOL arasında ortaklık anlaşması imzalandı. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan merkezinde bir araya gelen taraflar bir çok konuda ortaklaşmak adına mutabakata vardılar.

DÖRT ORTAK KOMİTE KURULACAK



Eğitim, antrenman, teknik gelişim, hakemlik; altyapıların geliştirilmesi, gençler ve kadınlar futbolu; Pazarlama, hukuki ve sosyal sorumluluklar; güvenlik, futbol yönetimi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Bu konular üzerine proje geliştirmek üzere iki tarafın da dahil olduğu dört ortak komite kurulmasına karar verildi.

KITALARARASI HAKEM TAKASI DÖNEMİ



UEFA ve CONMEBOL arasında varılan anlaşmalar arasında hakemlik konusu dikkat çekti. Buna göre iki farklı konfederasyon arasında bundan böyle hakem takası yaşanacak. UEFA hakemleri CONMEBOL turnuvalarında; Güney Amerika hakemleriyse Avrupa’nın organizasyonlarında düdük çalabilecek.

LİBERTADORES FİNALİNDE CÜNEYT ÇAKIR



Örneğin Türkiye’nin uluslararası düzeyde en çok öne çıkan hakemi olan ve Şampiyonlar Ligi finali yönetmişliği bulunan Cüneyt Çakır’ı, ‘Latin Amerika’nın Şampiyonlar Ligi’ olarak adlandırılan Libertadores Kupası’nın finalinde bir Flamengo-River Plate maçında düdük çalarken görebileceğiz. Ya da Türkiye’nin İtalya ile oynayacağı EURO 2020’nin açılış maçını Bolivyalı hakem üçlüsü yönetebilecek.

NOU CAMP’TA BARCELONA-BOCA JUNİORS



Varılan yeni anlaşma uyarınca önümüzdeki dönemde kıtalararası maçlara da şahitlik edeceğiz. UEFA’nın açıklamasına göre farklı iki kıtanın takımlarının birbirleriyle karşılaştırılması konusunda, kurulan komisyonlar ilerleyen dönemde çalışmalar yürütecek. Rio de Janeiro’daki Maracana Stadı’nda bir Corinthians-Bayern Münih maçı; ya da Nou Camp’ta Barcelona-Boca Juniors karşılaşması görmek sürpriz olmayacak.

İKİ BAŞKAN ANLAŞMADAN MUTLU



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin toplantının ardından yaptığı açıklamada “Bugünkü anlaşma UEFA ve CONMEBOL arasında yakın bir iş birliği yapmanın ilk adımı oldu. Kendileri buraya bir çok iyi fikirle gelmişler” derken, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez ise “Uzun bir süredir bunların üzerinde çalışıyorduk ve bugün anlaşma sağlamış olmamızdan dolayı çok mutluyuz. Bu sadece başlangıç, birlikte futbolun gelişimi için çok şeyler yapacağız” diye konuştu.