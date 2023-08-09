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Spor

Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Departmanı Başkanlığı'na getirildi

Gürcistan Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Hakem Departmanı Başkanlığı'na Cüneyt Çakır'ın getirildiğini duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakır, 'Ana hedefim her zaman sürdürülebilir başarı elde etmek oldu. İlk hedefimiz sürdürülebilir başarıya yönelik adımlar atmak olacak.' ifadesini kullandı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Departmanı Başkanlığı'na getirildi
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Türkiye'de hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Departmanı Başkanlığı görevine getirildi.

Gürcistan Futbol Federasyonu bu konu hakkında bir resmi açıklama yaptı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

'Eski FIFA (2006-2022) ve UEFA (2010-2022) hakemi Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun hakem departmanının başına geçecek. Deneyimli hakem bugün SFF Genel Sekreteri tarafından Crystalbeth Ulusal Ligi ve Crystalbeth Ulusal Ligi 2 hakemleriyle yapılan bir toplantıda tanıtıldı.'

CÜNEYT ÇAKIR: İLK HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYA YÖNELİK ADIM ATMAK

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, hakemlere hitaben bir konuşma yaparken, davet için Gürcistan Futbol Federasyonu'na teşekkür etti ve gelecek planlarından bahsetti. Çakır şu ifadeleri kullandı,

"Öncelikle Levan Kobiashvili, Davit Mujiri ve genel olarak SFF (Gürcistan Futbol Federasyonu) yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Bu görev bana teklif edildiğinden beri mükemmel bir iletişimimiz oldu. SFF yönetimi hakemlikle ilgili vizyonlarını, planlarını ve görüşlerini benimle paylaştı. Bu olumlu tutum, bugün burada olmamın ana nedenidir. Kariyerim boyunca birçok büyük maç ve turnuvada görev aldım. Ana hedefim her zaman sürdürülebilir başarı elde etmek oldu. İlk hedefimiz sürdürülebilir başarıya yönelik adımlar atmak olacak. Hakemlerin eğitimine uluslararası standartlar getireceğiz ve uluslararası maçlarda daha fazla hakemin görev almasını sağlamaya çalışacağız. Tüm kulüplere, oyunculara ve antrenörlere saygı duyuyoruz ve karşılığında sahada da aynı saygıyı bekliyoruz. Hedefimiz, tüm hakemleri ulusal şampiyona maçlarına mümkün olan en iyi şekilde hazırlayalım, böylece sadece sahada sergilenen futbolun kalitesi konuşulsun. Bizler komşuyuz ve burada bulunduğum süre zarfında ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasını istiyorum, bu benim için büyük bir onur olacak" dedi.

Gürcistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Davit Mujir ise 2021'den beri bu görevi yürüten Hakem Departmanı Başkanı Mikheil Maziashvili'ye teşekkür ederken Çakır'la alakalı şunları söyledi; Gürcistan Futbol Federasyonu'nun hakem departmanına deneyimli bir FIFA hakemi olan Cüneyt Çakır başkanlık edecek. Türk uzmanın Gürcistan'da yaşayacağını ve SFF'nin hakemlerinin gelişimi için uygulanan tüm projelerin başında olacağını belirtmek gerekir. Elbette yakın gelecekte onunla birlikte getirilecek yenilikler hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Yıllar boyunca uluslararası arenada edindiği deneyimin Gürcistan'da bu yöndeki gelişim için faydalı olacağından eminim."

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