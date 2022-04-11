Cüneyt Çakır Türk spor tarihine geçecek! İlk kez...

Geçtiğimiz haftalarda MHK'nın görevden aldığı 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Cüneyt Çakır'ın hakemlik için İsviçre Futbol Federasyonu'na teklifte bulunduğu öne sürüldü.

CÜNEYT ÇAKIR VE 17 İSİM GÖREVDEN ALINMIŞTI

Aralarında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı 18 hakem görevden alınmıştı. Görevden alınan hakemler bu kararı Tahkim Kurulu'na taşımış, Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu karar bozulurken 18 hakem ve 3 gözlemci klasmanlarına iade edilmişti.

CÜNEYT ÇAKIR İÇİN İSVİÇRE İDDİASI

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'dan MHK'nın kararı üzerine harekete geçtiği ve İsviçre Futbol Federasyonu'na teklifte bulunduğu iddia edildi. İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'den onay beklediği ve onayın çıkmasının ardından 45 yaşındaki tecrübeli hakemin İsviçre Ligi'nde maç yöneteceği öne sürüldü.