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Spor

Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır, Manchester City-Marsilya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

DHA07 Aralık 2020 Pazartesi 13:47 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:47
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Olympique de Marseille takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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