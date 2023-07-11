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Spor

Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunda Astana ile Dinamo Tiflis'in karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 16:50 - Güncelleme:
Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev
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Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Kazakistan'ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek." ifadelerine yer verildi.

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