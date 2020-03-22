Cüneyt Çakır'dan koronavirüs paylaşımı: ''Bu maçı kuralına göre oynayalım''

22 Mart 2020 Pazar 22:49 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 22:49

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, koronavirüs salgınının ülkemizde günden güne yayılmasından dolayı, TRT Spor'a bir açıklamada bulundu.

"BU MAÇI KURALLARINA GÖRE OYNAYALIM"

Bir video görüntüsü paylaşan Çakır, şu ifadeleri kullandı;

"Yıllarca birçok maç oynadık. Kimilerini kazandık, kimilerini kaybettik. Sarı kartların, kırmızı kartların havada uçuştuğunu gördük. Şimdiki maçımız çok tehlikeli bir rakibe karşı. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak, oyunu kurallarına göre oynamamız gerekir. Eğer bu oyunda çok ciddi bir uyarı almak istemiyorsak, eğer oyun dışı kalmak istemiyorsak lütfen oyunu kurallarına göre oynayalım. Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye, bu maçı hep birlikte kazanabiliriz."