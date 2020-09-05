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Spor

Cüneyt Çakır'ın 50. A milli maçı

Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda oynanacak olan Bosna Hersek - Polonya maçına atandı. Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:53
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.


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