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Spor

Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun maç almak istemiyor

Cüneyt Çakır'la birlikte birçok maçta 'hakem üçlüsü' olarak görev yapan yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, MHK'nın yaptığı operasyon sonrası içinde bulundukları ruh hallerinden dolayı önümüzdeki haftalarda görev almak istemiyor.

IHA9 Mart 2022 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı açıklamayla sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev alacak hakem kadrosunu yeniden belirledi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi tecrübeli hakemlerin liste dışı kalması kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştı.

Bu kararın ardından Cüneyt Çakır ile 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de olmak üzere birçok müsabakaya çıkan FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliği bıraktıkları konuşulmuştu. Ancak İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre söz konusu hakemler, sözlü veya yazılı istifada bulunmadı. Fakat Bahattin Duran ile Tarık Ongun, yaşananlardan dolayı içinde bulundukları ruh halini de göz önüne alarak gelecek haftalarda maç almak istemiyor.

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