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Spor

Cüneyt Köz'e İsviçre ve Avusturya'dan talip var

Bursaspor'da geçtiğimiz sezon forma giyen deneyimli savunmacı Cüneyt Köz için 3 kulüp ilgilenirken, tecrübeli oyuncu Luzern ve Altach'ın da radarına girdi.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 16:42 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezona Bursaspor'da başlayan ve daha sonrasında sezonu Royal Hastanesi Bandırmaspor'da tamamlayan deneyimli savunma oyuncusu Cüneyt Köz, Boluspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor'un radarına girdi. İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern ve Avusturya Süper Ligi ekiplerinden Altach'ın da transfer listesinde yer alan deneyimli oyuncu, Bursaspor'da sergilediği performans ile yeniden yıldızını parlattı.

Yeşil beyazlı ekip ile birlikte 45 mücadeleye çıkan ve bu mücadelelerde 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştiren 29 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Bursa'da sergilediği performansla da taraftarın gönlünü kazanmıştı.

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