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Spor

Curaçao'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Almanya karşısında büyük coşku

Curaçao, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda Almanya karşısında ilk gol sevincini yaşadı. 185 bin nüfuslu ülkenin tarihi golü, tribünlerde büyük coşkuya sahne oldu.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 21:41 - Güncelleme:
Curaçao'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Almanya karşısında büyük coşku
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Curaçao, Almanya ile karşı karşıya geldiği maçta ülke tarihine geçen bir gol kaydetti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında Almanya karşısında unutulmaz bir ana imza attı. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın yaptığı Curaçao, E Grubu'nun açılış mücadelesinde Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Bu golle birlikte Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.

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