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Spor

Curry son saniyede attı, Warriors kazandı

NBA'de oynanan maçta Golden State Warriors, rakibi Phoenix Suns'ı 113-112'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

AA11 Şubat 2024 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Curry son saniyede attı, Warriors kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 113-112 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti, bitime 0.7 saniye kala attığı üçlükle Stephen Curry getirdi.

Curry'nin 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jonathan Kuminga 21 sayı, 5 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

MİCİC, HORNETS KARİYERİNE 18 SAYIYLA BAŞLADI

Oklahoma City Thunder'dan takasla Charlotte Hornets'a giden Vasilije Micic, takımının Memphis Grizzlies'ı 115-106 yendiği maçta 18 sayı, 9 asist kaydetti.

Hornets'ta Miles Bridges 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Brandon Miller 18 sayı, 6 ribaunt, Grant Williams 15 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Jaren Jackson 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, GG Jackson 16 sayı, Vince Williams 14 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 146-111

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 112-106

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 123-103

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 113-119

Orlando Magic-Chicago Bulls: 114-108 (uzatmada)

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 115-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 111-125

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 95-119

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 122-113

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 84-93

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