İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5974
  • EURO
    48,8624
  • ALTIN
    5192.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Curtis Jones: Galatasaray fiziksel olarak güçlü bir takım
Spor

Curtis Jones: Galatasaray fiziksel olarak güçlü bir takım

Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup olan Liverpool'un yıldız oyuncusu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Curtis Jones: Galatasaray fiziksel olarak güçlü bir takım
ABONE OL

Jones, mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede futbolun doğasında bu tür sonuçların olduğunu belirterek, "Her zaman söylüyorum; eğer her maçı kazanacağınızı düşünüyorsanız, deli olmalısınız. Elbette her karşılaşmayı kazanmak istersiniz ama oynadığımız takımlar dünya çapında. Kaybetmek normal ama önemli olan nasıl geri döndüğünüzdür" dedi.

"FİZİKSEL BİR TAKIM VE MÜTHİŞ TARAFTAR VARDI"

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın savunmaya çekildiğini ve kendilerini zorladığını ifade eden genç oyuncu, "İkinci yarıda tamamen bir blok savunma yaptılar. Fiziksel olarak güçlü bir takımdılar. Taraftarları da gece boyunca arkalarındaydı. Zor bir maçtı ama tekrar sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF YANLAR DA VARDI"

Oyunun bazı bölümlerinde iyi işler yaptıklarını da belirten Curtis Jones, "Ben, Ryan (Gravenberch) ve Flo (Wirtz) birkaç pozisyonda baskıyı kırarak döndük ve hücuma çıktık. Daha fazla şut çekmek ve elbette gol atmak isterdik." şeklinde konuştu.

İngiliz ekibinde hedef, Galatasaray mağlubiyetini unutup hızlı bir şekilde toparlanmak.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.