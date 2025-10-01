Curtis Jones: Galatasaray fiziksel olarak güçlü bir takım

Jones, mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede futbolun doğasında bu tür sonuçların olduğunu belirterek, "Her zaman söylüyorum; eğer her maçı kazanacağınızı düşünüyorsanız, deli olmalısınız. Elbette her karşılaşmayı kazanmak istersiniz ama oynadığımız takımlar dünya çapında. Kaybetmek normal ama önemli olan nasıl geri döndüğünüzdür" dedi.

"FİZİKSEL BİR TAKIM VE MÜTHİŞ TARAFTAR VARDI"

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın savunmaya çekildiğini ve kendilerini zorladığını ifade eden genç oyuncu, "İkinci yarıda tamamen bir blok savunma yaptılar. Fiziksel olarak güçlü bir takımdılar. Taraftarları da gece boyunca arkalarındaydı. Zor bir maçtı ama tekrar sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"POZİTİF YANLAR DA VARDI"

Oyunun bazı bölümlerinde iyi işler yaptıklarını da belirten Curtis Jones, "Ben, Ryan (Gravenberch) ve Flo (Wirtz) birkaç pozisyonda baskıyı kırarak döndük ve hücuma çıktık. Daha fazla şut çekmek ve elbette gol atmak isterdik." şeklinde konuştu.

İngiliz ekibinde hedef, Galatasaray mağlubiyetini unutup hızlı bir şekilde toparlanmak.