  • Curtis Jones'tan Galatasaray sözleri! ''Böyle bir atmosfer yaşamamıştım''
Spor

Curtis Jones'tan Galatasaray sözleri! ''Böyle bir atmosfer yaşamamıştım''

Liverpool forması giyen Curtis Jones, verdiği röportajda favori stadyumunun Galatasaray olduğunu ve daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamadığını belirtti.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2026 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Liverpool forması giyen Curtis Jones, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili bir itirafta bulundu.

Jones, verdiği röportajda gelen, "Favori stadyumun hangisi?" sorusunun ardından, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.

Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadıkları maçın ardından kulaklarının çınladığını söyleyen Jones, "Sahada birbirimizi duyamıyorduk, öyle bir durumdu. Oynadığım en gürültülü stadyumdu." diye konuştu.

Liverpool forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Curtis Jones, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

