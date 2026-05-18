Curtis Jones'tan Galatasaray sözleri! ''Böyle bir atmosfer yaşamamıştım''

Liverpool forması giyen Curtis Jones, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili bir itirafta bulundu.

Jones, verdiği röportajda gelen, "Favori stadyumun hangisi?" sorusunun ardından, "Galatasaray'ın stadyumu. Adını tam olarak hatırlamıyorum ama orada oynadığımızda, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım." dedi.

Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadıkları maçın ardından kulaklarının çınladığını söyleyen Jones, "Sahada birbirimizi duyamıyorduk, öyle bir durumdu. Oynadığım en gürültülü stadyumdu." diye konuştu.

Liverpool forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Curtis Jones, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.