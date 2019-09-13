Cyle Larin, Belçika'da şov yapıyor!
Zulte Waregem'e kiralık olarak giden Cyle Larin, 6 haftada tüm maçlarda forma giydi ve 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiralık olarak gönderdiği Cyle Larin takımının silahı olmaya devam ediyor.
İlk 6 haftanın tamamında 90 dakika forma giymeyi başaran Kanadalı oyuncu 3 asist yaptı.
Cyle Larin, Waregem'in diğer forvetlerinden sürekli Türk takımlarıyla isimleri anılan Berahino ve Oberlin'i yedekte bırakmayı başladı.
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