01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:49

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncularından Cyle Larin, sakatlığını atlatmış ve Rizespor maçında ikinci yarıda görev yapmıştı. Larin, Hatayspor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve dört gol birden atıp toplamda 19 gole ulaştı.

Kanadalı oyuncu böylece 15 gollü Aboubakar'ı geçip bu sezon Beşiktaş'ın en golcüsü oldu. Larin 19 golü yanında 4 asist yaptı ve 23 gol katkısı ile bu alanda ligin en başarılı oyuncularından biri oldu.

Larin ayrıca bu sezon Süper Lig'de iki kez hat-trick (ikisinde de 4 gol) ilk oyuncu oldu. Larin, Beşiktaş kariyeri boyunca 4.kez hat-trick yapmış oldu. 2017-18 sezonunda Sivasspor'a 3 gol atan Larin ayrıca 2018-19 sezonunda Torshavn'a yine 3 gol atmıştı. Larin bu sezon ise Ç. Rizespor ve Hatayspor maçlarında 4'er gol attı.