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  • Cyle Larin: Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum
Spor

Cyle Larin: Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Cyle Larin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2022 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:38
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Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Cyle Larin, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk." dedi.

"HAKEM NEDEN VAR'A GİTMEZ!"

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Kanadalı oyuncu, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı." dedi.

"ZOR BİR SEZON"

Beşiktaşlı futbolcu, "Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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