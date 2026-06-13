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Spor

Cyle Larin: Büyüdüğüm şehirde gol atmak inanılmaz bir duygu

Kanada Milli Takımı'nın golcüsü Cyle Larin, Bosna Hersek maçında attığı beraberlik golüyle ilgili konuştu. Deneyimli santrfor, 'Evimdeki bir maçta, büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Cyle Larin: Büyüdüğüm şehirde gol atmak inanılmaz bir duygu
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Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Cyle Larin, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Bosna Hersek karşısında beraberliği getiren golü atmasının inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Larin , Toronto Stadı'nda 1-1 biten ve Kanada'nın Dünya Kupası tarihinde ilk kez puan aldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin, "Evimdeki bir maçta, büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı." diye konuştu.

Bosna Hersek karşısında ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğunu belirten Larin, "Daha önce de bu pozisyona düştüm ve ne yapabileceğimi gösterdim, zamanı geldiğinde yine gösteririm. Şu an olduğum yere geri dönebilmek için çalıştım. Bu, tamamen yaptığım tüm o çalışmaların bir karşılığıdır." dedi.

Larin, gol sevincinin planlı olup olmadığı sorusuna, "Bu, Dünya Kupası'na gelirken bir süredir aklımda olan bir şeydi ve sadece herkesi susturmak istedim." yanıtını verdi.

Kanadalı futbolcu, formasını giydiği Southampton'ın "casusluk skandalı" nedeniyle Premier Lig play-off finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine, "Bunu atlatmak zor çünkü çok harika bir seri yakalamıştık. Taraftarlar arkamızdaydı, oyuncular o noktaya gelebilmek için fedakarlıklar yapmıştı. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması can yakıyor. Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Ama bence aynı oyunculara ve aynı teknik direktöre sahip olursak, bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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