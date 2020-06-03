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Spor

Cyle Larin için Beşiktaş'a bir teklif daha

Beşiktaş'ın Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Cyle Larin'e teklifler gelmeye devam ediyor. Kanadalı golcüye Leeds United'dan sonra şimdi de CSKA Moskova talip oldu.

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:29
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Cyle Larin'in talipleri artıyor. Beşiktaş'ın sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Kanadalı golcü birçok kulübün transfer listesine girdi.

Son haber Yunanistan'dan geldi. Gazzetta'da yer alan habere göre CSKA Moskova'nın Cyle Larin için Beşiktaş'a 1.7 milyon euroluk resmi teklif sunduğu öne sürülüyor.

Daha öncede İngiliz ekibi Leeds United'ın Larin'e talip oludğu açıklanmıştı.

Kanadalı golcü bu sezon Zulte Waregem formasıyla 10 gol atma başarısı göstermişti.

Larin'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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