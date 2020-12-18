Cyle Larin: Kupayı da kazanmak istiyoruz

18 Aralık 2020 Cuma 01:04 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 01:04

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu yendiği maçta 1 gol atan Cyle Larin, turu değerlendirdi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kanadalı oyuncu, "Hedefimiz burada galip gelmekti, zor olabilirdi ama elimizden geleni yaptık, erken golleri bulduk ve galip geldik. İyi bir takımımız var, başarılı gitmeyi düşünüyoruz. Ligde her maç önemli, kupayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2. FORVET GİBİ OYNUYORUM"



Kanatta oynaması ile ilgili görüşleri sorulan Larin, "Forvet özellikli olduğum için ceza alanına çok giriyorum, 2. forvet gibi oynuyorum ve bu da savunulması zor bir durum oluşturuyor. Abou elinden geleni yapıyor, ben de yardımcı oluyorum." diye konuştu.