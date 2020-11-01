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Spor

Cyle Larin: Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum

Beşiktaş'ın Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta siyah beyazlı takımın tek golünü atan Cyle Larin maç sonu açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2020 Pazar 21:42 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 21:42
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Beşiktaş için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Larin, "İlk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Oynadığı mevkii hakkında da konuşan Larin, "Kanat da olabilir, forvet de. Bu biraz Aboubakar'a bağlı. O kanada gelince, ben ileri gidebilirim. Takımım için en iyisi nasıl olacaksa orada oynamaya hazırım." şeklinde konuştu.

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