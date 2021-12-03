Cyle Larin rest çekti! Beşiktaş cephesi çılgına döndü

star.com.tr 3 Aralık 2021 Cuma 21:53 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 21:53

Beşiktaş'ta yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Cyle Larin, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçtaki kötü performansıyla gündem oldu. Cyle Larin, sosyal medyada eleştirilerin odağı olurken, birçok taraftar Kanadalı futbolcu ile sözleşme yenilenmemesi gerektiğini ifade etti.

CYLE LARIN, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile yaptığı görüşmelerden bir türlü istediği sonucu elde edemedi. Yıllık 1.6 milyon euro alan Kanadalı forvete 100 bin euro zamlı sözleşme teklifi resmi olarak iletilmiş, ancak Larin kabul etmemişti.



Başlangıçta 2.5 milyon euro isteyen ve sonrasında 2 milyon 250 bin euro'ya düşen 26 yaşındaki forvetin menajeri, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemişti.

CYLE LARIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar toplam 86 resmi maçta forma giyen Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla 36 gol ve 9 asist ile takımına katkıda bulundu.

İşte bazı Cyle Larin tepkileri: