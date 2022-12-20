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Spor

Cyle Larin tepe taklak! Belçika'da olmadı...

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Belçika ekibi Club Brugge'a transfer olan Cyle Larin, Belçika'da istediğini bulamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu. İşte detaylar...

SporX20 Aralık 2022 Salı 20:37 - Güncelleme:
Cyle Larin tepe taklak! Belçika'da olmadı...
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Sezon başnda Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni takımında tutunamadı.

LA LIGA'DAN TALİBİ VAR

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge'da forma şansı bulamayan Larin'e, La Liga ekiplerinden Cadiz talip oldu. Haberde, kulübünde aldığı süreden memnun olmayan Kanadalı oyuncunun da ayrılığa ıicak baktığı ve Cadiz'in La Liga'da mücadele etmesi sebebiyle teklif ile yakından ilgilendiği yazıldı. Şu ana kadar Club Brugge formasıyla sadece 194 dakika forma şans bulan Larin, bu sürede 1 gol kaydedebildi.

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