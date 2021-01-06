Cyle Larin: Topu kesinlikle saklayacağım

06 Ocak 2021 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:50

Takımın performansına dikkat çeken Cyle Larin, "İyi bir takımımız var böyle gitmek istiyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Hepimiz sahada elimizden geleni yapıyoruz. 4 gol attım ama kazandığımız için daha çok mutlu oldum. " ifadelerini kullandı.

Aboubakar ile birlikte oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Kanadalı golcü, "Vincent Aboubakar ile yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Kimin gol attığının önemi yok, her maç daha iyiye gidiyoruz. Bizim tek isteğimiz kazanarak devam etmek. " dedi.

Cyle Larin, topu saklayacağını belirterek konuşmasını noktaladı: "İlk kez hat-trick yaptım ve topu aldım. Topu kesinlikle saklayacağım."