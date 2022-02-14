Cyle Larin ve Michy Batshuayi isyanı! Tepki üstüne tepki

star.com.tr 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:56 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:56

Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Michy Batshuayi, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalınan maçta tepki çekti. Siyah-beyazlı taraftarlarda maçta yoklara oynayan Cyle Larin ve Michy Batshuayi'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

CYLE LARIN VE MICHY BATSHUAYI'YE TEPKİ

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ya Cyle Larin ve Michy Batshuayi'ye tepki yağdı. Sahada etkisiz bir performans sergileyen iki isme sosyal medyada taraftarlardan eleştiri yağdı.

MICHY BATSHUAYI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz aylarında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, beklentilerin altında kaldı. Belçikalı golcü bu sezon 29 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

CYLE LARIN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2020'nin yaz aylarında Belçika Ligi ekibi Zulte Waregem'den transfer edilen Cyle Larin, bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 maçta görev alırken 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Taraftarların Larin ve Batshuayi tepkilerinden bazıları: