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Spor

Cyle Larin'den Beşiktaş'a kötü haber

Kanada Milli Takımı ile birlikte Gold Cup'ta mücadele eden Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin ABD ile oynanan maçta sakatlandı. Larin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

20 Temmuz 2021 Salı 18:08 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 18:08
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Kanada, önceki akşam turnuvanın favorilerinden olan ABD ile kozlarını paylaştı. Cyle Larin mücadeleye ilk 11'de başladı. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda acı içinde yerde kaldı. Larin tedavisinin ardından oyuna devam etse de ağrılara dayanamayınca 53'teçıkmak zorunda kaldı. İlk kontrollerde, başarılı futbolcunun ciddi bir sorununun olmadığı belirlendi. ABD maçı 1-0 kazandı. A Spor'un haberine göre Cyle Larin'in sağlık durumu belli oldu. ABD'ye karşı oynanan Gold Cup maçında sakatlanan Larin, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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