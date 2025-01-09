2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması terleten Real Mallorca'nın golcüsü Cyle Larin, Real Madrid ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi The Guardian'dan Sid Lowe'a çarpıcı açıklamalar yaptı ve Beşiktaş günlerine de göndermede bulundu. İşte Larin'in sözleri...

"REAL MADRID FAVORİ AMA..."

"Süper Kupa bir hedef. Geçen sezon Kral Kupası finaline yükseldik ama kazanamadık. Şimdi, Real Madrid maçına kazanmak için çıkacağız. Bu maç oyuncular, kulüp ve taraftarlar için önemli. Dünyanın en iyileriyle oynayacağız ve bu benim için de ayrıca önemli. Real Madrid favori ama futbol bu."

"RÜDİGER, DÜNYANIN EN İYİSİ"

"Geçen yıl Real Madrid'in stoperi Antonio Rüdiger'e karşı iki maç oynadım, ikisini de 1-0 kaybettik. Çok sert ve iyi bir savunmacı. Ondan bir şey alabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. O zamanlar dünyanın en iyi defans oyuncusuydu. Ama ben farklı bir andaydım. Şu anki formumda olduğumu sanmıyorum. Biraz daha farklı olacak. Kendime güvenerek oynayacağım."

"GEÇEN YIL BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

"Geçen yıl Mallorca'ya geldiğimde çok zordu. Alışık olduğumdan farklı bir oyun tarzı vardı. Topla çok fazla oynamıyorduk, daha çok mücadele ediyor, savaşıyor ve topa vuruyorduk. Valladolid'den geldim, orada daha çok topla oynanıyordu, daha çok orta yapılıyordu. Harika bir kupa dönemi geçirmemize rağmen zordu. Şimdi ligde daha iyiyiz."

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR BANA GÜVENİYOR"

"Vedat Muriqi ile daha fazla birlikte oynuyoruz. Geçen yıl bazen oynadık, bazen oynamadık. Şimdi farklı bir sistemimiz var. Jagoba Arrasate geldi ve bana serbest oynayacağım bir rol verdi. Ben sessiz biriyim, konuşkan biri değilim. Ancak, performansım konusunda bana güvendiğini biliyorum. Sahada daha fazlasını yapabileceğinizi hissediyorsunuz ve sadece yapıyorsunuz. Tersini düşünmüyorsunuz, 'Tamam, bunu yaparsam taraftarlar bir şey söyleyecek...' diye düşünmüyorsunuz."

"İNSANLAR KOLAY SANIYOR; DEĞİL"

"Bir hata yaparsınız ama gidip tekrar denersiniz çünkü yetenekli olduğunuzu ve bir dahaki sefere bunun karşılığını alacağınızı bilirsiniz. Özgüven her oyuncu için önemlidir çünkü özgüveniniz olmadığında tereddüt edersiniz, çok düşünürsünüz ve bu da oyununuzu etkiler. Pek çok oyuncu taraftarların ne söylediğinin farkındadır ama o ritim içindeyken onları gerçekten duymazsınız bile. Bir oyuncu için bunun bilincinizi etkilediği zamanlar olur ama bunu görmezden gelmeli ve devam etmelisiniz. Her zaman söyleyecek sözü olan insanlar olacaktır ama siz neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Maçı izlerken şunu yapmalı ya da bunu yapmalı demek çok kolay. İnsanların yapmanın kolay olduğunu düşündüğü şeyler var ama sahada göründüğünden daha zor."

"BEŞİKTAŞ'TA OYNADIM; EN BÜYÜK BASKI BU"

"Bazı oyuncular baskıdan kaçıyor ama ben bunu seviyorum. Beşiktaş'ta oynadım, dünyada görebileceğiniz en büyük baskı bu. Bazıları bundan keyif alır, bazılarının zamana ihtiyacı vardır. Ben baskı altında iyiyim."

"DROGBA HAYRANIYIM, PREMİER LİG İSTİYORUM"

"Didier Drogba hayranıyım. Her yıl Premier Lig'de oynamayı düşünüyorum. Dünyanın en iyi ligi. Küçükken orada oynamak isterdim ve son birkaç yıldır da hep orada oynamak istiyorum."