Cyle Larin'den derbi sözleri: Büyük takımız ve galibiyet hedefliyoruz

14 Ocak 2021 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:43

İyi bir seri yakaladıklarını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, "Çok çalışıyoruz, her maç işimizi iyi yapıyoruz ve kazanıyoruz. Galatasaray ile önemli bir derbiye çıkacağız ve galibiyet hedefliyoruz. Galatasaray maçını da kazanıp serimize devam etmek istiyoruz. Büyük takımız ve bu maçı da kazanarak yola devam etmek istiyoruz." dedi.

Adının birçok takımla anıldığı kaydedilen Kanadalı golcü, "Belçika'da çok çalıştım ve futbolumu geliştirmeyi hedefledim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve başka bir şey düşünmüyorum. Yazın bir transfer durumu olursa konuşuruz ama şu an bir şey yok." ifadelerini kullandı.