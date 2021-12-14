Cyle Larin'e bir sürpriz talip daha! Beşiktaş'a rest çekmişti

Beşiktaş ile sözleşme uzatma konusunda yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen Cyle Larin'e Fransa'dan talip çıktı. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'nın Cyle Larin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Jeunes Footeux'un haberine göre, Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve kontratını uzatmayacağı belirtildi.
Beşiktaş ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Larin'in; yönetimin 1,7 milyon Euro'luk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2,5 milyon Euro istediği iddia edilmişti.
LARIN İLE 4 TAKIM DAHA İLGİLENİYOR
Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Kanadalı golcü bu sezon Beşiktaş forması ile 18 maça çıkarken 6 gol, 1 asist ile takımına katkıda bulundu.