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Spor

Cyle Larin'e sürpriz talip! Türk yıldızın yanına gidiyor

Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamayan Cyle Larin'e Fransa Lig 1 ekibi Marsilya talip oldu. Fransız takımın Cyle Larin için ısrarcı olduğu belirtiliyor.

4 Ocak 2022 Salı 09:27 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 09:27
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Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Cyle Larin'e Fransa Ligue 1'den Marsilya talip oldu. Fransız kulüp Kanadalı golcünün istediği maaşı karşılamaya hazır bakıyor.

CYLE LARİN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için 1.7 milyon Euro öneren Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro talep eden Kanadalı futbolcuyla anlaşma sağlanamayınca oyuncu, menajeri aracılığıyla kulüp bakmaya başlamıştı. Öte yandan Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekipleri; Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor.

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